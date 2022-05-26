Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı verilecek.

Karar saat 14:00'te açıklanacak.

Ekonomistler faizin sabit tutulmasını bekliyor

Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor.

Bir sonraki toplantı 23 Haziran'da

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak.