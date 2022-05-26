Süleyman Şah yerine dönecek

Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Süleyman Şah yerine dönecek

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yapacağı harekat şekillenmeye başlarken, Süleyman Şah Türbesi'nin de tekrar Karakozak'a taşınma ihtimali belirdi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Mayıs 2022 07:54
Yazdır
Süleyman Şah yerine dönecek

Türkiye, Suriye'deki PKK terör tehdidine karşı girişeceği harekat planını hazırlarken, yedi yıl önce sınırımıza taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin de eski yerine nakledilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin, Ayn İsa, Ayn el-Arab, Menbiç ve Tel Rifat'ta konuşlu PKK varlığını sona erdirecek harekata Suriye Milli Ordusu ile birlikte 50 bin kişilik güç katılacak. Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alanın özgürleştirileceği harekat alanında Suriye'nin en büyük barajı Set Tişrin, Minnig Havalimanı, Haleb'e açılan kapı niteliği taşıyan Tel Rifat şehri gibi kritik noktalar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu terör operasyonu ile 7 yıl önce medfun olduğu Karakozak'tan Eşme bölgesine nakledilen Süleyman Şah Türbesi'nin taşınma ihtimali de belirdi.

TÜRKMENLER: BU UĞURDA CAN VERMEYE HAZIRIZ

Türbe çevresinde terör örgütleri PYD ve DEAŞ'a karşı günlerce savaşan Türkmen komutanlardan Zekeriya Karslı gazetemize yaptığı açıklamada, Saygı Türbesi'nin olduğu yerde PKK terör örgütünün karargah kurduğunu anlattı. Menbiç Türkmenlerinden olan Zekeriya Karslı "Atamız Süleyman Şah, şehit düştüğü yere dönmeli. Binlerce Türkmen bu uğurda can vermeye hazır. Şu an PKK teröristleri orada bir kontrol noktası kurdu. Türkiye'nin havaya uçurduğu köprüyü tamir edip Menbiç ile diğer PKK işgal bölgelerinin ulaşımı buradan sağlanıyor. O teröristleri oradan atmak için sabırsızlanıyoruz" sözleri ile duygularını anlattı.

7 yıl önce nakledilen Süleyman Şah Türbesi, tekrar ait olduğu Karakozak'a taşınacak.

TERÖRE BÜYÜK DARBE OLUR

Gelişmeleri gazetemize değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise "Saygı Türbesi'nin yeniden Karakozak'ta inşa edilmesi ve Süleyman Şah'ın kendi mezarına taşınması asker, stratejik ve siyasi olduğu kadar moral motivasyon unsuru olur" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın duyurduğu operasyonun Rusya ile müşterek devriye sahasında gerçekleşeceğine dikkat çeken Karakuş "Suriyeli mültecilerin dönüş planlamaları da bu esasa göre hazırlandı. Türkiye'nin Irak ve Suriye konusunda attığı adımlar uluslararası güçler tarafından iyi okunmalı. Irak'taki Pençe harekat zincirinin Suriye'de sürdürülmesi hem terör cephesine hem de destekçilerine büyük darbe olur. Bununla birlikte teröre karşı verdiğimiz haklı mücadele farklı aktörlerle bir çatışma boyutuna evrilmemeli" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE 15 TÜRKMEN KÖYÜ VAR

Türk tarihi açısından büyük önem arz eden isimlerden Süleyman Şah'ın Fırat Nehri üzerinde, Türk toprağı niteliği taşıyan Caber Kalesi içerisindeki mezarının olduğu alanda 15 Türkmen köyü bulunuyor. Osmanlının bir tür güvenlik amaçlı Türkmenleri yerleştirdiği Kabir İmo, Cubbul Kadir, Hoşeriye, Harrus, Karakozak gibi köyler PKK işgali sonrası önemli oranda boşaldı. Terörden kaçan ve Fırat Kalkanı'na sığınan Türkmenler de yeniden dönüş için gün sayıyor. Emekli Albay Ali Denizli "Türbe sahası uluslararası sözleşmeler gereği Türk toprağıdır. Naaşın Eşme'den yeniden Caber'e götürülmesi kadar önemli bir diğer konu da güvenliğin temin edilmesidir. Şayet Menbiç, Ayn İsa, Ayn el-Arab aksı terörden arındırılır ise Süleyman Şah'ın hiç zaman kaybetmeden asli istiratgahına taşınması gerekir" dedi.

TSK'nın, Suriye'de terörden temizleyeceği dört bölge arasında çok kritik yerler var

ASKERİ AÇIDAN HAZIRIZ

Tel Rifat merkezli muhalif gruplardan Liva el Fetih Tümeni Komutanı Yahya Kalender operasyonun askeri zorluğu olmadığını vurguladı. "Siyasi zorlukların aşılması ile Tel Rifat aksının tamamen temizlenmesi sadece saatler alır" diyen Kalender şöyle devam etti:

"Rusya vaadinde durmadı. Soçi anlaşmasına göre PKK'nın Ayn el- Arab, Ayn İsa, Tel Rifat ve Menbiç'i 3 yıl önce boşaltması gerekiyordu. Sadece Tel Rifat, Ayn Dakne, Minnag gibi kasabalardan 150 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Camilerimiz, okullarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz tamamen yağmalandı. Evlerimizin duvarlarındaki elektrik kablolarına kadar söküp sattılar. Bununla birlikte PKK destekçisi binlerce kişi Tel Rifat'a getirildi. Şayet Tel Rifat temizlenirse Afrin, Azez, Mare ve El Bab dahil PKK tacizlerine maruz kalan onlarca özgür kasaba, köy ve kent de daha güvenli hale gelecek."

Yılmaz BİLGEN

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Şamil Tayyar'dan Başdanışman Uçum'a... Bu nasıl şımarıklık
Şamil Tayyar'dan Başdanışman Uçum'a... Bu nasıl şımarıklık
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiaları hakkında iktidar ve muhalefet ne diyor?
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiaları hakkında iktidar ve muhalefet ne diyor?
Hileli fiyat artışı önlenecek: Stokçuya 3 yıl hapis geliyor
Hileli fiyat artışı önlenecek: Stokçuya 3 yıl hapis geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı: İmalatçılara ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı: İmalatçılara ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı
26 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
TURKEN Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 7 maddelik yalanlama
TURKEN Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 7 maddelik yalanlama

Bu Habere Tepkiniz

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ihtiyac-kredisi_adv1894
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İki kardeşin şaşırtan benzerliği!

İki kardeşin şaşırtan benzerliği!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncunun kardeşi Eren Akyürek ile benzerlikleri olay oldu. İşte iki kardeşin şaşırtan benzerlikleri...