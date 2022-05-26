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Kuşadası'nda uzay tatili: Turistler kapsülde kalacak, yiyecekleri astronot getirecek

Çok farklı bir turizm konsepti hayata geçiriliyor. Kuşadası'nda Mars'a benzeyen yüzey oluşturulacak. Aynı renk toprak kullanılacak. Turistler, kapsülde kalıp astronot yiyeceği ile beslenecek. Günde 120 bin turisti çekmeyi hedefleyen 'Mars Colony' şimdiden ilgi odağı oldu.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Mayıs 2022 08:15
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Kuşadası'nda uzay tatili: Turistler kapsülde kalacak, yiyecekleri astronot getirecek

Uzay hayali son yıllarda zirveye çıktı. Bu tecrübeyi yaşatacak olan organizasyonlara da talep patlaması yaşanıyor. Mars'tan bahseden hayaller dahi sosyal medyada tıklanma ve beğeni rekorları kırıyor. Uzaya mekik fırlatan ve yolculuk hayali kurduranlardan Elon Musk'ın projesinin bir prototipi ise, Kuşadası'nda gerçekleşmek üzere...

Kuşadası Belediyesi, uzaya seyahat hayalini dünyada gerçekleştirecek olan "Mars Colony" projesini hayata geçiriyor. Ziyaretçilerin kapsül şeklinde tasarlanmış odalarda kalıp, astronot yiyecekleriyle besleneceği bölgeye, günde 120 bin turistin çekilmesi hedefleniyor. Yılda 1,2 milyon kişinin ziyaret ettiği turizm gözdelerimizden Kuşadası'nda gerçekleştirilecek olan bu proje; Y ve Z kuşağını hedefliyor.

200 milyon TL yatırım bütçesi olan proje; Mars'ın toprağından yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alanı bünyesinde bulunduracak.

ELON MUSK İLGİLENDİ

Pandemiyle birlikte turizm sektöründe trendlerin büyük bir hızla değiştiğini söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; turistlerin, özellikle de Y ve Z kuşağının artık bir otele gelip her şey dahil konaklayıp kentten ayrılmayı içeren deniz-kum-güneş turizmi yerine, farklı keyifler yaşamayı amaçladığını, seçimini buna göre yapmaya başladığını ifade etti.

Günel "14 bin metrekare alanda hayata geçirilen projemizde 32 kapsül olacak. Burayı günde 120 bin kişinin ziyaret edeceğini bekliyoruz. Daha proje aşamasında dünyanın dikkatini Kuşadası ve Türkiye'ye çektik. Elon Musk ile birlikte çalışan mühendis Martin Halliwell Kuşadası'nda yaşıyor. Mars Colony projesini görünce çok heyecanlandı ve projeyi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a anlattı. Kendisinin konuyla çok ilgilendiğini söyledi" ifadesini kullandı.

Günel'in verdiği bilgiye göre, deniz kenarındaki 21 dönümlük arazide 20 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında ahşap bungalovlar ve çalışmaya uygun stüdyolar olacak. Dijital göçmen, internet altyapısı güçlü bu tesislerde yıl boyu hem konaklayıp hem de tatil yapma imkanı bulacak.

DİJİTAL GÖÇMENLER AKIN EDİYOR

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli, Türkiye ve dünyadaki dijital göçmen sayısını artırdı. Koronavirüs sonrasında pek çok çalışanın Kuşadası'na yerleştiğini ifade eden Ömer Günel "Normalde 125 bin olan ilçe nüfusumuz şu anda 250-300 binlere yükseldi. Belediye olarak doğayla baş başa, konforlu çalışma alanı arayışında olan bu kitle için, şimdilerde Kamp İnova projesini hayata geçiriyoruz. 2023 yılında tamamlanacak projeyle yerli ve yabancı dijital göçmenlere ev sahipliği yapacağız" dedi.

562 KRUVAZİYER GELECEK

Ömer Günel "Daha fazla harcayan turist kesimine hitap ediyoruz. Zengin turisti kentin sokaklarına çekmek istiyoruz. 'Güvenli Turizm' algısı ile Efes'i öne çıkaracağız. Ege'nin en güzel koylarından Kuşadası, 44 bin nitelikli yatak kapasitesiyle her yıl 1,2 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, 562 gemi ve 600 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Mürettebatla birlikte bu sayı 800 binleri bulacaktır. Alışveriş için bütün çarşılarımızı yeniledik. 10-12 Haziran tarihleri arasında ise bölgenin geleneksel yemeklerinin tadılabileceği bir sokak festivali düzenliyoruz" diye konuştu.

Canan ERASLAN

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