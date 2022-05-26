Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.