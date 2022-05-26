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Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında TRT bandrol ücreti arttı!

TRT payı kalksa da cihaz alımlarında devam eden TRT bandrol ücretlerinde artış geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre cep telefonu bilgisayar ve tablette oranlar yüzde 4'e çıkarıldı.

Eklenme : 26 Mayıs 2022 08:51
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Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında TRT bandrol ücreti arttı!

Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı.

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarının (GTİP) yer aldığı liste değiştirildi.

Bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarının yer aldığı listeye göre, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internetüzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları yenilendi.

Yüzde 3 artırıldı

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Yüzde 8'den yüzde 14'e çıkarıldı

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV'li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.

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