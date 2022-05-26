Genç kıza çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi. Aracın sürücüsü B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 18:34
B.B'nin kullandığı 55 AGE 378 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berra Yelken'e (18) çarptı.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Yelken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız