Faiz kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından günü düşüşle 16,33 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 17:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|ÇARŞAMBA
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|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,3630
|16,3640
|16,3330
|16,3340
|Avro
|17,4540
|17,4550
|17,5040
|17,5050
|Sterlin
|20,4880
|20,5800
|20,5490
|20,6410
|İsviçre Frangı
|16,9950
|17,0650
|17,0220
|17,0920
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,3330
|16,3830
|16,3030
|16,3530
|Avro
|17,4140
|17,4740
|17,4640
|17,5240
|Sterlin
|20,4280
|20,6280
|20,4890
|20,6890