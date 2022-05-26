Pençe-Kilit Operasyonu 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen 14 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 11:23
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini, 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız