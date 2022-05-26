Şanlıurfa dağlarındaki ceylan sayısı artıyor

- Şanlıurfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların 30'u doğal yaşam alanlarındaki popülasyonlarının artırılması için doğaya salınacak.

Bölgede geçmiş yıllarda sürüler halinde yaşayan ve bundan dolayı türkülere konu olan ceylanlar, nesli tükenme tehlikesine girmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda 2005 yılında koruma altına alındı.

"Gazella marica" türü ceylanların sayısı yapılan çalışmalarla her geçen yıl artarken, bu ceylanların bir kısmı Şanlıurfa ve Şırnak'ta doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Şu anda yavrulama döneminde bulunan ceylanlar, görevliler tarafından 7 gün 24 saat dürbün, termal kamera ve drone ile izlenerek korunuyor. Yeni yavrularla sayıları daha da artacak olan ceylanlardan 30'unun Birecik ilçesinde bulunan yaban hayatı geliştirme sahasına bırakılarak doğal alanda yaşayan ceylan sayısının 400'ün üzerine çıkması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndaki ceylanların kendileri için çok değerli olduğu ve popülasyonlarının artması için yoğun bir emek harcadıklarını söyledi.

Bölgenin özel bir alan olduğunu ve sürekli denetimler yaptıklarını anlatan İnan, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda geçen yıl yaptıkları envanter çalışmasında doğal yaşam alanında 381 ceylanın bulunduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

İnan, burada yaşayan ceylanların daha geniş doğal yaşam alanlarına yayılmalarını istediklerini ifade ederek, "Ceylan Üretme İstasyonumuzda şu anda 174 ceylanımız bulunmakta, 2020 yılında 50, 2021'de de yılında da 40 ceylanımızı Şırnak'taki Cudi Dağı'na salınımını gerçekleştirdik. Ceylanlarımızın orada tutunmaları gayet güzel oldu, oradaki araziye uyum sağladılar. Bu yıl da planlarımız arasında 30 ceylanımızı Birecik'te bulunan yaban hayatı geliştirme sahasına salınmasını planlıyoruz. Kurumumuzun ana hedeflerinden biri de Şanlıurfa bozkırlarında ceylanların popülasyonunu tekrar artırmak, insanların daha çok yabanda ceylanlarla karşılaşmasını sağlamak." diye konuştu.

İstasyonda oluşturulan ziyaretçi karşılama merkezinin faaliyete geçtiğini hatırlatan İnan, bölgeye gelecek misafirlerin koruma altındaki ceylanları burada da görme imkanına sahip olacağını kaydetti.