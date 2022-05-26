Elini sokan zehirli hayvanı poşete koyup hastaneye götürdü!

Bursa Mustafakemalpaşa'da ölümcül zehre sahip engerek yılanı tarafından ısırılan Ekrem Kuyumcular, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu. Bir hafta tedavi gören zehirlenen vatandaş, hayata yeniden tutundu. Mustafakemalpaşa'nın Üç Kurnalı Mevkiinde yaşanan olayda, arkadaşının tarlasında temizlik yapan 60 yaşındaki Ekrem Kuyumcular, otları kestiği bir anda yılan ısırığına maruz kaldı. Kuyumcular'ı 1,5 metre boyundaki engerek yılanı sol işaret parmağından ısırdı.

YILANI POŞETE KOYUP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Zehirlenen vatandaş, yılanı da bir poşetin içine koyarak vakit kaybetmeden arkadaşının kullandığı araçla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sol işaret parmağı kısa sürede bileğine kadar şişen ve nabzı düşen Ekrem Kuyumcular'a doktorlar bir saate yakın müdahale yaptı. Yılan ısırığıyla zehirlenen vatandaş, bir hafta boyunca hastanede tedavi altında kaldı.

HAYATINI KURTARAN KARAR

Sağlığına tekrar kavuşarak taburcu olan Ekrem Kuyumcular, hastaneye gitme kararının hayatını kurtardığını söyledi.

"ŞİŞLİĞİ BİLEĞİME KADAR UZADI"

Ölümle yaşam arasında gidip geldiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Kuyumcular, "Yılan, tarlada çalı çırpı keserken ısırdı. Orada yapabileceğimiz bir şey yoktu. Uzmanların uyarısını dikkate alarak hemen hastaneye koştum. Bu karar hayatımı kurtardı. Nabzım düştü ve parmağımın şişliği bileğime kadar uzadı. Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Doktorlar büyük çaba göstererek, bir saate yakın müdahale yaptı. Bir hafta hastanede yattım, çok şükür ki şimdi iyiyim" dedi.

HASTANE UYARISI

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kuyumcular, "Yılan ısırığına maruz kalanların hemen en yakın sağlık ocağı ve hastaneye gitmesi gerekir" uyarısında bulundu.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN YILAN ÇIKTI

Öte yandan Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde de faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içinde yakalanan yılan doğaya salındı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içine bir yılan girdiği ihbarı aldı. Hemen olay yerine giden ekipler yavru yılanı çamaşır makinesi içinden alarak doğaya saldılar. Bilecik Belediyesi vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.