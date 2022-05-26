Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz Eylül ayında iki oğullarını da sünnet ettirmek isteyen aile eve sünnetçi çağırdı. İddiaya göre büyük oğullarının sünnetinde bir sorun çıkmazken 4 yaşındaki küçük oğulları A. E. K.'nın işlem sırasında cinsel organı kesildi.

Anne N. K.'nın iddiasına göre aynı sünnetçi tarafından mağdur edilen başkaları da var. Sünnetçi hakkında şikayetçi olup olayı mahkemeye taşıyan aile, sünnetçinin eğitiminin olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.



Tedavi için İstanbul'a sevk edilen çocuklarının şu an durumunun iyi olduğunu söyleyen anne N. K. "Bütün annelere sesleniyorum çocuklarını hastanede ehil ellerde sünnet ettirsinler. Bizim düştüğümüz hataya düşmesinler" dedi. Öte yandan anne, sünnetçinin savunmasının 'Gözüme perde indi' şeklinde olduğunu ifade etti.

"İLK 12 SAATTE DİKİLSEYDİ ORİJİNALİ GİBİ İYİLEŞİRDİ"

Tedavi için İstanbul'a getirilen çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan A. E. K.'nın durumunun iyi olduğu dile getiren Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi, tedaviyle ilgili şunları kaydetti: "Bazı penisler sünnet derisine çok yapışıktır, bazı penisler halk arasında peygamber sünneti denilen penislerdir bunlarda da sünnet derisi farklıdır.

Bunları tüm sünnetçiler bilemez o yüzden böyle tablolar yaşanabiliyor. Penisin ucundaki en fazla duyu içeren bölgesi kesilirken sünnet derisi içinde kalabiliyor. Bu fark edilmeyince sünnet derisiyle birlikte kesiliyor. Bu aslında bir nevi organ ampütasyonudur.

Kişi ben bunu yanlışlıkla kestim diyerek ilgili üst merciye sevk etseydi ilk 8-12 saatte bu doku oraya dikilebilirdi ve orijinali gibi de iyileşirdi. Bu sünnetçi ehil olmadığı için yaptığı hatayı fark etmiyor. Aile fark edip kanama nedeniyle hastaneye gidiyor.

Bize geldiğinde işeyemiyordu, idrar deliği iğne ucu gibi kalmıştı, biz ameliyatını yaptık. Flep dediğimiz yamalar yaparak ağızdan yani dudak iç yapısından aldığımız dokuları bu kas yapıya entegre ettik. Penisin dış duvarına en uygun benzerlik sağladığı için oraya koyduk.

Şu an doku tutmuş durumda. Bundan sonra normal bir şekilde hayatına devam edebilir ama büyüdükçe estetik düzeltmeler de gerekebilir. Hastamız bu dönemini geçirerek psikiolojik açıdan da etkilenmeyeceği bir sürece girmiş gibi görünüyor."

"2-6 YAŞ ARASINDA SÜNNET YAPTIRMAYIN"

Özellikle 2-6 yaş arasında sünnet önermediklerini belirten Çelebi, "Bunu ya ehil ellerde 2 yaşından önce yapmak ya da 6 yaşından sonraya bırakmak lazım. 2-6 yaş arası çocukluk ergenlik dönemi dediğimiz bir döneme girdiği için bu dönemde önermeyiz.

Yaş ve sünnet çocuğun kişisel gelişimiyle orantılıdır. Çocuğun kişisel gelişimini gözlemlemek uygun yaşı ona göre belirlemek lazım" şeklinde konuştu.