Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere Ankara'ya gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine, Türkiye'nin endişe ve beklentileri net şekilde kapsayan belgeyi verdiklerini belirterek, "Bir an önce üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atmalılar" dedi.

Filistin ve İsrail ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları 1960'dan beri silahlandırdığına değinerek bundan vazgeçilmemesi halinde egemenlik tartışması başlayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Son derece ciddiyiz blöf yapmıyoruz. Yunanistan buna uymazsa bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Yunanistan'ın adımları Türkiye'ye tehdit oluşturma amacı güdüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

ÜYE OLMAK İSTİYORLARSA BU ADIMLARI ATACAKLAR

İsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi açık, net, somut, madde madde kapsayan belgeyi verdik, onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Ankara'ya gelen heyetin sadece bir toplantıda 'bunları yapacağız' demesi mümkün değil tabii. Elbette, hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Yani, "Terörle mücadelede 'kendi mevzuatımız şu, AB mevzuatı budur' şeklinde mazeret istemiyoruz. Mevzuat değişecekse de değişir." PKK/YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık. Verilen silahlar, savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını içeren bir kağıdı karşı tarafa verdik.

Okan Müderrisoğlu