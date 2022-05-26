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'Azerbaycan TEKNOFEST teknoloji serüveninde mihenk taşı olacak'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı işaret fişeği, bugün burada şölene dönüşmüş durumda. Bugün sadece Türkiye adına değil kardeş Azerbaycan adına seviniyorum, Türk dünyası için, İslam dünyası için seviniyorum"- "Bugün o ülkeler (Türkiye'ye geçmişte savunma sanayisi ürünleri satmayan), bu meydanda gördüğünüz Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için sırada bekliyorlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 13:29
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'Azerbaycan TEKNOFEST teknoloji serüveninde mihenk taşı olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Azerbaycan TEKNOFEST de gardaşlarımızın teknoloji serüveninde bir mihenk taşı olacak." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı.

Etkinliğin açılışında konuşan Varank, Azerbaycan'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek "TEKNOFEST ateşini önce İstanbul'da yaktık, sonra Anadolu'ya taşıdık. Ardından geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz' diyerek işaret fişeğini yaktığında, ilk durağımız elbette can Azerbaycan olacaktı. Gururla ifade etmek isterim ki o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı işaret fişeği, bugün burada şölene dönüşmüş durumda. Her sene TEKNOFEST alanına girdiğimde yaşadığım o heyecanı, coşkuyu, mutluluğu bugün bir başka yaşıyorum. Bugün sadece Türkiye adına değil kardeş Azerbaycan adına seviniyorum, Türk dünyası için, İslam dünyası için seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeş iki ülkenin el ele, omuz omuza teknoloji meşalesini yaktığına işaret eden Varank, bu ateşin coşkusunun Türk dünyasını saracağını vurguladı.

Konuşmasında gençlere seslenen Varank, "Bugün bu ana eşlik eden gençler yarın dünyaya yön verecek mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar olacak. Sizin yerinizde olabilseydim, burada yatar, burada kalkardım. Her bir uçağı, her bir aracı, her bir teknolojiyi tek tek inceler, notlar alırdım. Evet gerekirse eve gitmez, burada yatardım. İşte bu alanda bulunmak böylesine büyük bir şans. Bu vesileyle Teknofest Azerbaycan'ı mümkün kılan Hörmetli Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan Hükümeti'ne, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığına, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

- "O ülkeler, bugün sırada bekliyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için bir hedef belirlediklerine dikkati çeken Varank, "Dedik ki bizim bağımsızlık hikayemizin adı: Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Bakınız, çok değil bundan 10-15 yıl önce bazı ülkeler bize paramızla dahi savunma sanayi ürünleri, İHA'lar, SİHA'lar satmıyordu. Gizli, açık her türlü ambargoyu uyguluyorlardı. Yeri geldi, o sattıkları ürünlerin tamirini, bakımını bile yapmadılar. Türkiye, terörle, teröriste mücadele ederken bizi o teknolojilerden, ürünlerden mahrum bıraktılar. Ama Milli Teknoloji Hamlesi'yle biz bu işi tersine çevirdik. O gün İHA satmadıkları Türk milleti, bugün devrinin en mükemmel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün o ülkeler, bu meydanda gördüğünüz Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için sırada bekliyorlar." değerlendirmesinde. bulundu.

Varank, gençlere imkan verildiğinde ve yol gösterildiğinde başaramayacakları bir şey olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İşte bu sebepten TEKNOFEST, insana yapılan en güzel yatırımdır. Türkiye'de 2018 yılından beri düzenlediğimiz festivalde her yıl yüz binlerce evladımız bu coşkuyu yaşıyor. Festivalimiz her yıl kendi rekorunu kırarak yoluna devam ediyor. İnşallah Azerbaycan TEKNOFEST de gardaşlarımızın teknoloji serüveninde bir mihenk taşı olacak. Azerbaycan TEKNOFEST'in daha ilk senesinde yarışmalara 1000'in üzerinde takım ve 6 bine yakın yarışmacı başvurdu."

-"Azerbaycan TEKNOFEST, tüm bunlara verilmiş en güzel cevaptır"

Siyasi anlamda tam bağımsız olabilmenin yolunun teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bunu her yerde söylüyoruz ama Azerbaycan'da söylememizin özel bir anlamı var. Çünkü biz teknolojik olarak bağımsız olamamanın ceremesini uzun yıllar çekmiş bir milletiz. Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı esnasında, terör örgütleriyle yaptığı mücadelede, nasıl davranıldığını hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Dağlık Karabağ'daki işgali, zulmün karşısında dünyanın nasıl sus pus olduğunu Azerbaycanlı gardaşlarımız da biz de gayet iyi biliyoruz. İşte Azerbaycan TEKNOFEST, tüm bunlara verilmiş en güzel cevaptır. O yüzden bugün Bakü'de sadece bir festival yapmıyoruz. Biz bugün buradan tüm dünyaya, bağımsızlığımızı, tek millet iki devlet şiarını bir kez daha haykırıyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin tohumlarının atıldığı, gençlerimizin ufkunu açan TEKNOFEST ile muzaffer iki devleti yarınlara en güçlü şekilde taşıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret eden Varank, Türkiye'de teknoparkların benzerini Azerbaycan'da kurmak istediklerini söyledi. Varank, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalayacaklarını da aktardı.

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