Türk Dışişleri: BAE Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 15:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti hakkında bir açıklama yapıldı.
Nahyan'ın 27 Mayıs'ta Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız