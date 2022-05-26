Ak Partili Dağ yanıtladı: Kılıçdaroğlu'nun iddiası AK Parti'de paniğe neden oldu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP lideri, "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlıklı söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"AK PARTİ'DE PANİK OLDU MU?"



Bu paylaşımın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarına konuk olan olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Dağ'a "Kılıçdaroğlu'nun iddiası AK Parti'de paniğe neden oldu mu?" sorusu da yöneltildi.

"TELAŞ FALAN YOK"



Dağ, konu hakkında "Yok, hiç telaşımız yok. Gayet rahat bir şekilde ortaya konulan yalanlara cevap veriyoruz. Bunları cevapsız bırakınca bu sefer 'Cevap vermediniz, demek ki kabul ediyorsunuz' oluyor. Kılıçdaroğlu'nun sözleri, bir gazeteci tarafından söylense, bir kahvehanede söylense hiç dikkate almazsınız. Oralı olmazsınız. Ama Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı. Sözlerine o genel başkana kıymet verdiğimiz için değil, millete kıymet verdiğimiz için cevap vermek durumundayız. Zor mu evet zor. Karşınızda ahlaki, itibari hiçbir kıymeti olmayan birine karşı, etik değerler üzerinden bir yol alarak kendinizi ifade etmek biraz zor oluyor. Ama bir telaş falan sardığından değil. Vakıflar da bunlarla ilgili açıklamalarını yaptılar. Gizli saklı bir şey yok, her şey açık." dedi.

"FETÖ SÖZCÜLÜĞÜ YAPIYOR"



AK Partili Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kılıçdaroğlu CHP'si ile bizim AK Parti arasındaki fark ideolojik fark değildir. Aramızdaki tek fark ahlakidir. Kılıçdaroğlu bir süredir ısrarla yalan, yalanları devam ettirmek suretiyle siyaset üretme içinde. Kurumlara baskın gibi yapılan şeyler, videolar vasıtasıyla toplumun inanmasını sağlamak. FETÖ'nün sözcülüğü yöntemini uyguluyor sayın Kılıçdaroğlu. 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor. Bu olay üzerinden yorumladığımızda açık ve net görüyoruz.

"SİYASİ REKABET İLLA OLACAK AMA AHLAKİ İLKE VARDIR"



Gündüz FETÖ'cü hesapların paylaşımlarına baktığımızda gündemi takip edenler açıklamaların bu minvalde olacağını öngörmüşlerdir. Kılıçdaroğlu, son dönemde iyice arttırdı, yaptığı muhalefet Türkiye'nin menfaatlerine muhalefet. Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu iddiaların tamamı FETÖ'nün yıllardır ortaya koyduğu iddialar. O videoda bürokratları ayırıyor. 'Sarı'lar diye bir bürokrat kitlesi oluşturuyor. Bürokratları tehdit ederek bir yol almaya gayret ediyor. Siyasette rakipler olacak, oldu bugüne kadar, bundan sonra da olacak. Seçim olmayan ülkelerde bile muhalefet oluşuyor kendi içinde. Siyasi rekabet olacak ama ahlaki ilke vardır. Ne kendi ailenizi ne de rakibinizin ailesini karıştırırsınız.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMAYI NEDEN ŞİMDİ YAPTI?



Bu açıklamalar siyaseten bize bir zarar vermiyor. Her açıklama sonrası o yaptığı konu bir balon olarak patlıyor. İnandırıcılıklarını CHP siyaseti yitiriyor. Yalanlar ispatlanmıyor. Kılıçdaroğlu çağrıda bulunuyor. Elektrikle alakalı, kendisi fatura ödemeyeceğini söylediğinde teşkilatına 'ödemeyin' demişti, vazgeçti. Belediyelere çağrıda bulunuyor, öğrencileri yapacağınız yurtlara alın diyor, hiçbir belediye cevap vermiyor. Partisi içindeki muhalefeti ortadan kaldırmış durumda. Demek ki 6'lı masa konusunda sıkıntıları var ki sürekli kendini ön plana çıkarma durumunda..."