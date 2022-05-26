ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM'nin yaptığı sınavların sorularına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Aygün paylaşımında; 'ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz
sınavların soruları http://osym.gov.tr
adresimizde "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız.' ifadelerini kullandı.
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ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları https://t.co/kNsaf93s0H adresimizde "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinde erişime açılmıştır.Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 26, 2022
Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız.