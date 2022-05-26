ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM'nin yaptığı sınavların sorularına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında; 'ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları http://osym.gov.tr

adresimizde "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız.' ifadelerini kullandı.