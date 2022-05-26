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Sağlık çalışanlarına şiddet davasında 4 sanığa hapis ve para cezası

Ankara'da sosyal mesafe uyarısı yapan sağlık çalışanlarını darbetmekle suçlanan 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 18:07
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Sağlık çalışanlarına şiddet davasında 4 sanığa hapis ve para cezası

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Sefa Yusuf Selbi, Süleyman Kıymaz, İsmail Aydın ve Mertcan Kıymaz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse beyanı alınmayan iki müştekiyi dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, "mala zarar verme" suçu yönünden tarafların uzlaşması ve hastanenin zararının karşılanması nedeniyle "düşme" kararı verilmesini, diğer suçlar yönünden ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar beraatlerini istedi.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sefa Yusuf Selbi'ye, "tehdit" suçundan 9 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik "hakaret" ve "yaralama" suçlarından da 20 bin 560 lira adli para cezası verdi.

Sanık Süleyman Kıymaz, "polise direnme" suçundan 8 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik "hakaret" ve "yaralama" suçlarından 17 bin 580 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar İsmail Aydın ve Mertcan Kıymaz'a da "polise direnme" suçundan 8 ay 10'ar gün hapis cezası verildi.

Sanıkların üzerine atılı "mala zarar verme" suçundan "düşme" kararı veren mahkeme, 4 sanık için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Sefa Yusuf Selbi, 28 Kasım 2021'de, arkadaşı Süleyman Kıymaz ile rahatsızlanan annesini Ankara'da özel bir hastaneye götürdü.

Hastanın tedavisi sürerken görevli hemşire, Selbi'yi sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyardı. Uyarı üzerine Selbi, görevli hemşireyle tartışmaya başladı.

Hemşireye küfredip, "Sizi öldürürüm", "Siz benim annemin kanını akıttınız. Ben de sizin kanınızı akıtacağım." diyen Selbi, arkadaşı Süleyman Kıymaz ile sağlık çalışanlarını darbetti, hastanede bulunan tıbbi cihazlara zarar verdi.

Sağlık çalışanlarının yardım talebi üzerine hastaneye gelen polise de direnen Sefa Yusuf Selbi ve Süleyman Kıymaz ile arkadaşları İsmail Aydın ve Mertcan Kıymaz, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Selbi ile Süleyman Kıymaz savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Aydın ve Mertcan Kıymaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan sanıklar, itiraz üzerine 1,5 ay sonra tahliye edildi.

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Başsavcılık, sanıklar hakkında, "yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açtı.

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