TRT Genel Müdürü: TRT'nin kamu fonundan desteklenmesi gerekiyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Sosyal Medya video mesajları üzerinden bürokratları tehdit etmenin bir parçasını buraya taşıyacaksanız, mesnetsiz, herkesi itham edecek şekilde terör örgütüyle iltisaklı ilan edecekseniz, o zaman bu sindirme mücadelesinin bir parçası anlamına gelir." dedi.

TBMM KİT Komisyonunda, TRT Genel Müdürlüğünün 2019-2020 hesapları ele alındı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, sunuş konuşmasında, TRT'nin radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra dijital mecraları ve mobil uygulamalarıyla değişen ve gelişen yayın sektörünün öncüsü, yetiştirdiği profesyonellerle alanın en önemli okulu olma özelliğini koruduğunu belirtti.

TRT'nin 2021-2022 yayın döneminde 18 televizyon ve 17 radyo kanalı, 9 dijital platform, 4 basılı yayın, 4 dijital uygulama ve ulusal-uluslararası düzeyde onlarca etkinlikle en çok tercih edilen yayıncı olduğunu aktaran Sobacı, "Her alanda hem ülkemiz hem de dünya genelinde insanlar için faydalı işler koymaya, yok sayılanların sesi olmaya, haksız yere sesi kısılmaya çalışanların da haklı olduğunu göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sobacı, TRT kanallarında 2021-2022 sezonunda "yayıncılık ilklerine imza atan" pek çok başarı gösterdiklerini ifade ederek "Kurumumuzun uluslararası etki vizyonuyla faaliyete geçirdiğimiz TRT World, TRT Arabi, TRT Almanca, TRT Rusça ve TRT Fransızca gibi yabancı dillerde yayın yapan uluslararası kanal platformlarımıza hedeflediğimiz takvim doğrultusunda TRT Balkan, TRT Afrika, TRT Farsça ve TRT İspanyolca da eklenecek." bilgisini verdi.

- "TRT'nin kamu fonundan desteklenmesi gerekiyor"

Sobacı, TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

TRT bandrol ücretlerinin artırılmasına ilişkin kararın KİT Komisyonu toplantısının yapıldığı gün Resmi Gazete'de yayımlandığı için mutlu olduğunu belirten Sobacı şunları kaydetti:

"TRT'nin kamu paylarından yararlanması son derece anlamlı, son derece makul ve hukukidir. Uluslararası karşılaştırmalara baktığınızda da gayet normal, olağan bir uygulamadır. Mutlaka TRT'nin kamu fonundan desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ben reytingleri hesaba katmadan kamu yayıncılığı, kamu yayıncılığının gerekliliklerini yapmak zorundayım."

TBMM KİT Komisyonu görüşmelerini "demokrasi platformu" ve "hesap vermeye geldiği" yer olarak gördüğüne dikkati çeken Sobacı şöyle devam etti:

"Burası benim fırçalanacağım, hakaret edileceğim, mesnetsiz ithamlarda bulunulacağım yer değil. Eğer böyleyse ben de bu motivasyonla gelirim ama bu motivasyonla gelmek istemiyorum. Çünkü hesap vermeye geliyorum, her türlü hesap vermeye geliyorum. Dilimin döndüğünce de tüm cümleleri kuruyorum ama sosyal video mesajları üzerinden bürokratları tehdit etmenin bir parçasını buraya taşıyacaksanız, mesnetsiz, herkesi itham edecek şekilde terör örgütüyle iltisaklı ilan edecekseniz, o zaman bu sindirme mücadelesinin bir parçası anlamına gelir. Bürokratı sindirme, parçalama mücadelesinin bir kısmı, politikasının, stratejisinin bir parçası haline gelir. O zaman bu sindirmeye pabuç bırakmayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu sindirmeye pabuç bırakmayız, devlete ve millete hizmet motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeyiz."

- "Dizilerin bölüm başı maliyetini piyasa avantajını korumak adına paylaşmıyoruz"

Sobacı, TRT'nin kapalı devre iş yapmadığını ancak dizilerin bölüm başı maliyetini piyasa avantajını korumak adına paylaşmadıklarını vurguladı.

TRT'nin dijital platform kurmasının kamu yayıncılığı sorumluluğu olduğunu ifade eden Sobacı, "Kuracağımız dijital platformun Türkiye'nin tanıtımına ciddi katkısı olacak. Çünkü o dizilerin içerisine tabiri caizse ürün yerleştireceğiz. Turizm mekanını, değerler setini yerleştireceğiz, ihraç edeceğiz. Dolayısıyla bunun sadece TRT'nin projesi olmaması, devlet projesi haline dönüşmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Sobacı, TRT Arapçanın 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin sosyal medya paylaşımının altına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli mesaj yazıldığını hatırlatarak, bu durumun fark edildiği an paylaşımın yorumlara kapatıldığını ve hakaret içerikli mesajın silindiğini bildirdi.

Görüşmelerin ardından TRT Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.