Orman yangınında 3 milyon liralık vurgun iddiasında 3 sanığa tahliye

10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında 350 alanın zarar gördüğü kayıtlara geçti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada aslında yanan bölgenin 1380 hektar alan olduğu ve kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

4 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaya çıkardığı vurgunla ilgili yürütülen soruşturmada 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya'nında aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.

20 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Klasörler dolusu evrak da jandarma personelince adliyeye taşındı. Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Önder Mutlu ve Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU 3 SANIK ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE OLDU

Tutuklu sanıkların avukatının yaptığı itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği Gökçe Şahin, Kadriye Çiftçi ve muhtarı Vedat Karahan'ın yeterli delilin toplanması gerekçesiyle bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.