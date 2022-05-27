Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 04:01
Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada yüzde 10 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız