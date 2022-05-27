Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada yüzde 10 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.