Transfer merkezinde 'para torbası' çalma girişimi teşebbüste kaldı

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde, kimliği açıklanmayan bir şüpheli, bir bankaya ait nakit operasyon merkezine para sevkiyatı yapıldığı sırada bir para torbasını almaya çalıştı.

Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken para torbasında 100 bin avro olduğu öğrenildi.