Akaryakıta çifte zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı aştı

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 22,86'ya satılan benzinin litresi 24,31'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22,97'den 24,42'ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 22,09'dan 23,47'ye, Ankara'da 22,18'den 23,56'ya, İzmir'de 22,19'dan 23,57'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Mesut Şahin / Haberler.com