Ümraniye'de emniyet şeridinde kaza: 11 yaralı
İstanbul Ümraniye'de işçi servisinin, emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarptığı kazada 11 kişi yaralandı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 08:42
Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde, Çekmeköy yönünde giden Fatih Ceren'in kullandığı işçileri taşıyan minibüs, arızalandığı için sürücüsü Ali İhsan Kurt tarafından emniyet şeridine park edilen kamyona arkadan çarptı.
Kazada serviste bulunan ilk belirlemelere göre 2'si ağır 11 işçi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız