İYİ Parti cumhurbaşkanlığı planını açıkladı yetkileri böyle alınacak

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz seçimde 301 ve üstünde milletvekili çıkarmaları halinde ülkede çok şeyin değişeceğini belirtti. Poyraz, 400 ve üstünde milletvekiliyle Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'ndan olsa bile referandumla yetkililerinin alınabileceğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Poyraz, seçimde 301 ve üstünde milletvekili çıkarmanın önemine dikkati çekti ve özetle şunları kaydetti:

TBMM başkanı da, komisyon başkanlıkları da elde edilmiş olacak. Cumhurbaşkanı kararnamelerinin bir hafta içinde kanunlaşması da o zaman sağlanır. 360 milletvekili ve daha fazlasını çıkarırsak, Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamasa bile 45 gün içinde ülke referanduma götürülür ve yetkileri alınmış Cumhurbaşkanı kalır. Referandumla gelmiş bir sistemin, referandum ile gitmesini çok önemsiyorum. Vatandaşın göndermesini kıymetli buluyorum.

Sistemi, Yüzüklerin Efendisi filmine benzetiyorum. Bir yüzük var, takanı güçlü kılıyor ve ona tutkuyla bağlanıyor. O yüzüğün, dövüldüğü dağda yok edilmesi gerekiyor. Ana fikir o.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı makamın milletin oyuyla yok edilmesi gerekiyor. Öyle bir makama istediğiniz modeli geliştirin, fiili başbakanlık gibi konumlar oluşturun, Anayasa'yı değiştirip Türkiye'yi bizim tanıdığımız bildiğimiz formata sokmadığınız sürece sürdürülebilir değil.