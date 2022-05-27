Dolar haftayı düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,30 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 17:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,3330
|16,3340
|16,3010
|16,3020
|Avro
|17,5040
|17,5050
|17,5020
|17,5030
|Sterlin
|20,5490
|20,6410
|20,6070
|20,6590
|İsviçre Frangı
|17,0220
|17,0920
|17,0110
|17,1150
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,3030
|16,3530
|16,2710
|16,3410
|Avro
|17,4640
|17,5240
|17,4720
|17,5320
|Sterlin
|20,4890
|20,6890
|20,5670
|20,7670