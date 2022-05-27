Dizi oyuncusu iki kişiyi vurdu

Adana'da iki kişiyi silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde 25 Mayıs günü meydana geldi.

İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmadan zanlının 22 yaşındaki Mahmut Ç. olduğunu belirledi.

Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mahmut Ç.'nin ifadesinde, "Ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum" dediği öğrenildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Mahmut Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan "Sıfır Bir" dizinde rol aldığı öğrenildi.