ENAG'dan enflasyon uyarısı: Yüzde 200'lere çıkabilir

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, enflasyonun yüzde 200'lere çıkabileceği uyarısında bulundu. ENAG'ın Enflasyon ve Kur Raporu'nda Türkiye ekonomisinin 2020'de büyümediği aksine iki haneli küçüldüğü öne sürüldü. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"2020 ve 2021 yıllarında her ne kadar resmi verilerde göre reel ekonomik büyüme oranları pozitif olarak sunulsa da, Türkiye ekonomisinde özellikle 2020 yılında çift haneli reel küçülme olduğunu ekonometrik modeller ortaya çıkarmıştır.

"Bozulan finansal piyasa dengesi, kamu maliyesi ve yine ekonominin gerçekleriyle uyumlu olmayan reel büyüm oranları ülke iflas risk primi olan CDS oranını 730'lara çıkararak dış borçlanmayı, borcu yeniden finanse etmeyi ve en önemlisi de yeni verimli yatırımları engellemiş ve engellemeye devam etmektedir.

"CDS priminin 730'larda olması dış borçlanma ve borcu çevirme aşamasında döviz maliyetini yıllık iki hanelere çıkarmasıyla karşılık bulur.

"Resmi verilere göre enflasyonun üç haneli olması, ENAGrup ölçümlerine göre de %200'leri bulması olasılığı gittikçe artmaktadır. Baz etkisine güvenerek enflasyon oranını aşağıya çekme politikasının da bu trende etki etmeyeceği gerçeğiyle, karar vericilere enflasyonun ateşini alacak ek tedbirlere gitmeleri tavsiyesini vermek isteriz."