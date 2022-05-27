Bayrampaşa'da tekstil atölyesindeki yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 12:15
Terazidere Mahallesi Samyeli Sokak'taki 4 katlı tekstil atölyesinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiden 2'si itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, içeride mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız