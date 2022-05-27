İran'ın bazı hesapları kaldırmaları için Instagram moderatörlerine rüşvet teklif ettiği iddia edildi

BBC'nin haberine göre, eski bir Instagram moderatörü, "Bir hesabı silmem için bana 5 bin ile 10 bin avro para teklifinde bulundular." dedi.

Eski Instagram moderatörünün yanı sıra şu an hala şirket için çalışan bir moderatör de bazı İranlı meslektaşlarını gönderileri incelerken "rejim yanlısı" olmakla suçladı.

İddialar arasında İran'daki protestolarla ilgili içeriklerin kaldırılması da yer aldı.

- Soruşturma başlatıldı

Instagram'ın sahibi Meta ve içerik denetleyicisi üçüncü taraf şirketi Telus International, iddiaların geçerliliği olmadığını söyledi.

Telus International'dan yapılan açıklamada, iddiaların yanlış olduğuna inanıldığı ancak konunun ciddiye alıp soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "şirketin İran hükümetiyle herhangi bir bağının bulunmadığı ve şimdiye kadar da hiç olmadığı" ifade edildi.

Meta'dan bir şirket yetkilisi ise "Bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt görmüyoruz. İnceleme ekiplerimiz kurallarımızı ihlal eden içerikleri kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.