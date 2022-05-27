Bakan Özer açıkladı...Öğretmenler idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında katıldığı Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bugün beklenen bir açıklamayı burada paylaşmak istediğini belirten Özer, okulların 17 Haziran'da tatile gireceğini hatırlatarak, "6 Ağustos'ta devir teslim töreninde ifade ettiğim şeyden Allah beni mahcup etmedi. Dönemi yüz yüze eğitime bir gün bile ara vermeden, kesintisiz bir şekilde inşallah 17 Haziran'da 2021 2022 eğitim öğretim yılını tamamlamış olacağız. Ben öğretmenlerimize müteşekkirim. Öğretmenlerimiz bu dönem içerisinde çok yoruldular. Maske ile ders anlattılar, ne kadar fedakar olduklarını bu süreç içinde bir kez daha şahit olduk. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye'de değil, OECD ülkelerinin çoğundaki öğretmenlerin aşılanma oranından bile daha yüksek aşılanma oranıyla topluma örneklik gösterdiler. Vefa gruplarında, öğretmenlerimiz seferber oldular." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasında bulundu.