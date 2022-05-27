CHP'li Özel, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifi eleştirdi

Özel, yazılı açıklamasında, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifte, yeni bir suç tanımına yer verildiğini belirtti.

Gerçeğe aykırı bir bilgiyi yayan kişinin, 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören bu maddenin, basın ve ifade özgürlüğü bakımından ciddi sakıncalar içerdiğini öne süren Özel, "Söylenmemiş bir sözden darbe paranoyası, hukuka uygun ifadelerden 'tehdit' çıkaran bir siyasi iktidarın elinde 'gerçek' tanımının anlamını yitireceği ve siyasi iktidarın güdümünde şekil değiştireceği aşikardır." ifadesini kullandı.

Özel, düzenlemenin, bu madde nedeniyle Anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"İktidarın muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında bir cadı avı başlatmasına neden olacaktır. Bu nedenle sakıncalıdır. Dezenformasyonla bu yöntemlerle mücadele edilmez. Bu teklif dezenformasyonla mücadele değil, basın ve ifade özgürlüğünü boğma teklifidir. Cumhur İttifakı mutfağında, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenmeden, siyasi partilerle temas edilmeden hazırlanan bu teklifin, Anayasa'ya aykırı hükümleri çıkarılmalı, tekliften sarayın gölgesi silinmelidir."