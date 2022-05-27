Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 14:18
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız