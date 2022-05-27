'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', 28-29 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak

Kamu kurumlarıyla gençleri bir araya getirmek, kurumların proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim desteği, girişimcilik gibi hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla "Geleceğin burada, devletin senin yanında" sloganıyla düzenlenen etkinliğin altıncısı, Samsun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de yer aldığı 40'ın üzerinde kurum ve kuruluş, etkinlikte gençlerle ve girişimcilerle buluşacak.

İki gün sürecek etkinlik boyunca gençlere, yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunacak ekonomi, eğitim, kültür sanat, bilim gibi alanlardaki faaliyetler ile başarı öykülerinin yanı sıra sportif faaliyetler, konser ve halk oyunları gösterileriyle eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlanacak.