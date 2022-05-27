Öğretmenlerden hayat kurtaran müdahale: İki öğrencinin hayatı kurtuldu

Muş'ta, okulda nefes borusuna şeker kaçan Yusuf Berat (12), öğretmeni tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Kent merkezindeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Berat'ın nefes borusuna, teneffüste beslenme yaptığı sırada şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz'a bildirdi. Yılmaz, önce Yusuf'un ağzını kontrol etti ardından 'Heimlich manevrası' uygulayıp şekerin dışarı atılmasını sağladı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Ticaret Borsası Ortaokulu'nda okuyan ve sınıfta öğlen arasında yemek yiyen 5. sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar'ın soluk borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta zorlanan Batuhan Kaçar, can havliyle koşarak nöbetçi öğretmen Sena Sevgi Kızıl'dan yardım istedi. İlk müdahaleyi yapan Kızıl başarılı olamayınca diğer öğretmen Yasin Demirel'den yardım istedi. Demirel'in başarılı bir şekilde uyguladığı heimlich menevrası ile Batuhan Kaçar yeniden hayata tutundu. Batuhan Kaçar'ın yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Öte yandan Kaçar'a müdahale yapan öğretmenlerin de Gaziantep'te görevli birçok öğretmen gibi Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Merkezinde eğitim aldığı belirtildi.