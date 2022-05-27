Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yedisu ilçesi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 16:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.49 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız