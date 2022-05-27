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Bakan Özer: Her ay 100 anaokulu açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 anaokulunun açılışının yapıldığını belirterek, "Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesi, bütçelendirilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. Her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlamaya niyetliyiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 17:01
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Bakan Özer: Her ay 100 anaokulu açacağız

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi'ni anımsatarak, iki ayda 16 bin 361 kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul bulunmadığını belirten Özer, Silopi'den Muğla'ya, Fethiye'den Cizre'ye kadar okullarda kütüphane açtıklarını dile getirdi.

Özer, 28 milyon kitap sayısını 60 milyona çıkarttıklarını, yıl sonu itibarıyla bu rakamı 100 milyona çıkartacakları bilgisini verdi.

Son 20 yılda tüm alanlarda engellerin kaldırıldığı bir dönemin yaşandığını dile getiren Özer, eğitimde de engellerin kaldırıldığını, okullaşma oranında da devasa bir seferberlik ilan edilerek okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm okullarda ciddi artış yaşandığını anlattı.

- "453 bin engelli çocuğumuz kaynaştırmada"

Okullaşma oranıyla ilgili rakamları paylaşan Özer, şu bilgileri verdi:

"2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'di yani 100 çocuğumuzdan sadece 11 çocuğumuz zorunlu olmayan okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Bugün bu oran yüzde 92. Ortaöğretimde okullaşma oranımız yüzde 45'ti, bugün bu oran yüzde 90. Yükseköğretimde aynı şekilde. Başörtüsüyle bağlantılı bir şekilde eğitime erişimle ilgili tüm engeller kaldırılmış oldu yani kılık kıyafetle ilgili engeller ortadan kaldırıldı. Bu yetmedi, 1999'da katsayı uygulamasının getirmiş olduğu yükseköğretime erişimin önündeki engeller kaldırıldı. Bu yetmedi, özel eğitim öğrencilerimiz, engeli olan öğrenciler, nerede olurlarsa olsunlar eğitimle buluşmalarıyla ilgili seferberlik ilan edildi ve şu anda 453 bin engelli çocuğumuz imkanı varsa bütünleştirme kaynaştırmada, sıkıntısı varsa özel eğitim uygulama okullarında. Eğer süren hastalığı varsa evinde, hastanede eğitim alabilme imkanına sahip."

Eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasının ardından kendilerine yeni bir hedef koyduklarını söyleyen Özer, okul öncesi eğitimin sadece okullar arası başarı farkını azaltan bir kademe olmadığını, aynı zamanda çocukların becerilerinin de güçlendirilmesi anlamında çok kıymetli bir alan olduğunu vurguladı.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açmak üzere yola koyulduklarını belirterek, "3 bin rakamı çok rahat telaffuz edilebiliyor ama biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. Yani biz bir yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün bunun 150 tanesinin açılışını yapıyoruz. Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesi, bütçelendirilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. Her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlamaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının okullaşma oranıyla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorsunuz bizim ülkemizde kız çocuklarının okullaşma oranını arttırma hep problemdir hatta ideolojik olarak da kullanılıyordu. Muhafazakar kesim sanki kız çocuklarını eğitime eriştirmek istemiyorlarmış, kaçırmak istiyorlarmış gibi bir algı da oluşturuluyordu. Hem okul yapılmıyordu hem de muhafazakar kesim suçlanıyordu. Son 19 yılda ortaöğretimde ve yükseköğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti."

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