Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Bugün tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz tüm değişiklikleri anlattık.

Atatürk Havalimanı kapanmıyor, 1 pist hizmete devam edecek. buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz.

İstanbul'umuz deprem bölgesi, hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak.

Millet bahçemizin ismini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü paylaşacak.

KİRA ARTIŞLARI

Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir.

SALDA GÖLÜ'NE PLAJ İDDİASI

Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.