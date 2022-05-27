İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir şüpheli hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 16 şüpheli ise faydalı itirafçılık kapsamında kolluk birimleri tarafından serbest bırakıldı.

İşleri tamamlanan ve sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 39 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yurt dışında firar durumda olduğu, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile 23'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.