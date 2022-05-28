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28 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

28 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 00:02
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28 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Füreya Koral Sergisi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılacak.

(Van/09.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yapacak, AKM Çocuk Sanat Merkezi'ni ziyaret edecek, "İstanbul'un Fethi" söyleşisine konuk olacak. Ersoy, festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'nde "Kamera Arkası" sergisi, Çiçek Festivali, Galataport'ta Füreya Koral koleksiyon sergisi ile "Göbeklitepe Gerçekliğe Geri Dönüş" sergisinin açılışına katılacak. Daha sonra AKM'de Glykeria konserini izleyecek.

(İstanbul/12.00-20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediyesi tarafından Esenler Millet Bahçesi'nde düzenlenen Esenler Gençlik Günleri'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/19.30)

KAPAT [X]

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Liverpool ile Real Madrid, Fransa'da karşılaşacak.

(Paris/22.00)

3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı ilk maç öncesi hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/17.30)

4- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Dörtlü Finali başlayacak; yarı finalde Beşiktaş ile Spor Toto, Beykoz Belediyespor ile Eskişehir Ormanspor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/14.00/16.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

6- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda bronz madalya mücadeleleri ve finaller başlayacak.

(Gaziantep)

7- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Monako/17.00)

9- Beşiktaş Kulübü 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

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