Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl yine sallandı. Önceki zamanlarda da sık sık depremlerin meydana geldiği Bingöl'de yürekler ağza geldi ve Bingöllüler yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.49'da oluşan deprem, 4,35 kilometre derinlikte kaydedildi. Meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.