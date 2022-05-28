Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 08:20
S. N. idaresindeki 35 AKY 755 plakalı araç 75. Yıl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Serel kavşağında Osman Çetiner (33) idaresindeki 45 ACL 961 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç sürücüsü S.N. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız