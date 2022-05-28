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Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık indirim nedeni sayılmayacak

Suçluların bundan böyle duruşmalarda takım elbise giymesine gerek kalmadı! Sırf indirim alabilmek için yapılan şekli tutum ve davranışlar artık indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Mayıs 2022 09:08
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık indirim nedeni sayılmayacak

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu (TCK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklere göre bundan böyle failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Yani failin sırf indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, bundan böyle indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Diğer değişiklikler şöyle:

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "işkence" ve "eziyet" suçunun kadına karşı işlenmesi durumunda bu cezalar artacak. "Kasten öldürme" suçunun kadına karşı işlenmesi durumu ise bu suçun "nitelikli" halleri arasına alındı. "Kasten öldürme" suçunda ceza "müebbet" hapis iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çıkarıldı.

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. "Eziyet" suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay olacak. Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen "tehdit" suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarıldı. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun, konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda bir oranı kadar arttırıldı.

Yasayla birlikte kadına karşı işlenen "kasten yaralama" suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen "kasten yaralama" suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.

Mevlüt Hasgül

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