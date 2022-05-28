TOKİ'den Atatürk Havalimanı'nın imar planındaki değişikliklerle ilgili çıkan haberlere yalanlama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bir haber sitesinde yayınlanan, "Atatürk Havalimanı'nda flaş gelişme: İmar planı değiştirildi" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu belirterek bir açıklama yayımladı. Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"27.05.2022 tarihinde www.sozcu.com.tr adlı haber sitesinde aziz milletimizi yanlış yönlendiren, 'Atatürk Havalimanı'nda flaş gelişme: İmar planı değiştirildi' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bu haber ile ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz (TOKİ) tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca ihalelerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 'Temel İlkeler' başlıklı 5. maddesinde belirtilen 'saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması' ilkeleri özellikle gözetilmektedir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi'nin ihalesi 29.04.2022 tarihinde yapılmış, kesinleşen ihale kararı 10.05.2022 tarihinde isteklilere bildirilmiştir. İhale üzerinde kalan yüklenici ile 16.05.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış ve aynı gün yer teslimi yapılarak yüklenici işe başlatılmıştır. Kesinleşen ihale kararının isteklinin kendisine tebliği sonrasında iş yeri mobilizasyonu ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, iş makineleri getirilmiştir. Fiili çalışma ise, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme imzalandıktan sonra başlatılmıştır. Bazı internet haber sitelerinde yer aldığı gibi ihale tarihi ve kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin öncesinde herhangi bir çalışmaya başlanmış olması söz konusu değildir. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesinde, her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirilmiştir."