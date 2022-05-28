Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Kırklareli ve Edirne için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 11:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyoMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız