Bilecik'te pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Eklenme : 28 Mayıs 2022 13:53
Yeni Mahalle Abdullah Sokak'ta bir sitede bulunan binanın 5. katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki Eymen Öztürk, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız