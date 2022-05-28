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Dijital altın mı yoksa Bitcoin mi?

Luna yatırımcısının başına gelenlerden sonra, arzı sınırsız coinlere yatırım yapan herkesin ne kadar risk altında olduğu görüldü

Kaynak : Dünya
Eklenme : 28 Mayıs 2022 15:04
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Dijital altın mı yoksa Bitcoin mi?

Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre;

Fed'in şahin tavrı, dünyada yükselen enflasyon ve global durgunluk dedikoduları. Hava yatırım kararları vermek için oldukça puslu. Bitcoin ve beraberinde kripto paralar yeni dip dalgalanmalarıyla yüzyüze. Öte yandan kripto para yatırımcıları Luna ve UST deneyimiyle de gerçekten kime ve hangi projelere güvenebilecekleri konusunda ciddi kafa karışıklıklarına sahip. Borsalarda volatilite artıyor ve finansal açıdan sektörler bazında risk değişimleri yaşanıyor. Yatırımcıların ise kafaları oldukça karışık. Aslında daha sıkça dile getirilen soru "Altın mı dolar mı" sorusu fakat biz biraz daha radikal bir kıyaslama olması açısından dijital altın ile Bitcoin'i seçtik.

GÜVENLİK VE RİSK DENGESİ

Bu iki yatırım aracı da aslında birbirine taban tabana zıt enstrümanları kapsıyor. Biri tamamen güvenlik odaklı altının dijitalize edilmiş hali. Diğeri ise güvenliği tümüyle bir tarafa bırakarak agresif bir büyüyen bir piyasanın bayrak taşıyıcısı olan Bitcoin. Yani işin özü bu dönem risk alarak agresif yatırımlar yapmak için mi yoksa eldeki parayı mümkün olduğu kadar muhafaza edip daha garanti fırsatları beklemek için mi uygun?

KRİPTO PARA LUNA İLE DAHA DA RİSKLİ

Kripto paralardan başlamak gerekirse, bu piyasanın ne kadar riskli olabileceğini ve demokratikmiş gibi görünen o koca koca projelerin aslında arka planda birer şahıs diktatörlüğü ile yönlendirildiğini geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Luna örneğiyle görmüştük. Luna yatırımcılarının başına gelenlerin arzı sınırsız coinlere yatırım yapan herkesin başına gelebileceği artık ürkütücü bir gerçek. Bu nedenle yüksek kazanç potansiyeli için artık kripto para piyasası bundan birkaç ay öncesine göre çok daha fazla risk almayı talep ediyor. Bu da içinde bulunduğumuz ortamda alınabilecek bir risk mi? Portföyün hiç de ciddiye alınmayacak kadar bir bölümüyle, örneğin yüzde 5 veya yüzde 10'u gibi, neden olmasın diyor uzmanlar. Çünkü kripto paralarda biriken beklentilerin önce Bitcoin, ardından da alt coinlerde ciddi bir ralli getirebileceği söyleniyor.

Şimdi aynı portföyün defansif bölümüne gelirsek. Enflasyon ve durgunluk riskleri uzmanlara göre ilerleyen günlerde altını ciddi yükselişlerin eşiğine getirebilir. Bunda en büyük payın da altın pazarından uzaklaşarak kripto paraya geçen spekülatif paranın bir bölümünün yeniden altına yönelmesi olabileceğine inanılıyor

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