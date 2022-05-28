O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Denizli'de hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yollarda asfaltın eridiği gözlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 15:48
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 34 dereceye yükseldiği kentte, hissedilir nem oranı yüzde 23'e ulaştı.
Sıcak hava nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.
Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinin de bulunduğu bölgelerde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.
Yayalar da karşıdan karşıya geçerken yürümekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız