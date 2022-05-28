Ankara'da şüpheli araçtan 23 geyik boynuzu çıktı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 23 geyik boynuzu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 16:04
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesinde şüphe üzerinde bir araçta yapılan aramada 23 geyik boynuzu bulundu.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ayrıca, Sarıçalı Dağı Milli Parklar Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız