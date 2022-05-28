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Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım gururu

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez çağrılan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayı giyeceği için gururlu olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 18:46
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Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım gururu

Ferdi Kadıoğlu: Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Ferdi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aday kadroya çağrıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ferdi, "Dün burada oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, tüm çalışanlarla tanıştık. Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, farklı mevkilerde görev alabilmesi ve Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili kendisini övmesine değinen 22 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon Fenerbahçe'de de değişik pozisyonlarda forma giydim. Benim için de yeni bir şeydi. Başarıyla bunun üstesinden geldim diye düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nda da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler. Aynı şekilde Türk Milli Takımı'nda da bunu başarmak istiyorum. Sanıyorum milli takım tarihinde ilk kez 4 kez arka arkaya bir resmi maç oynanacak. Hedefimiz bütün karşılaşmaları kazanarak B Ligi'ne yükselmek." diye konuştu.

Yorucu bir sezondan çıktıklarını aktaran Ferdi Kadıoğlu, "Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 tane önemli maçımız var. Bu karşılaşmalarda sahada en iyisini vererek galibiyetle ayrılma hedefimiz var. Avrupa'nın en iyi oyuncuları milli takım kamplarında. Bizim de aynı şekilde. Bize düşen sahada en iyisi vermek ve galip gelmek." ifadelerini kullandı.

Alt yaş kategorilerinde Hollanda'nın formasını giyen Ferdi, Türkiye'yi seçmesiyle ilgili, "Zor bir karardı. Sonuçta kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Stefan Kuntz'un, Hamit Altıntop'un çok ilgisi oldu. Benimle konuşmaları oldu. Yaklaşımlarının da etkili olduğunu düşünüyorum. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi, milli takım formasıyla sahada gururla mücadele etmek olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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