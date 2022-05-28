Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu Avrupa şampiyonu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Mayıs 2022 18:59
Avrupa Karate Şampiyonası kadınlar 50 kg kumitede sporcumuz Serap Özçelik Arapoğlu, Perfetto Erminia'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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🇹🇷 SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU!TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 28, 2022
🥇 Durdurulamıyoruz, madalyaları topluyoruz!
🥋 Avrupa Karate Şampiyonası kadınlar 50 kg kumitede sporcumuz Serap Özçelik Arapoğlu, Perfetto Erminiayı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
🇹🇷 Tebrikler ve teşekkürler Serap! pic.twitter.com/lz2Gl3uTSO